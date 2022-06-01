"Хочу, чтобы дети плакали только от счастья": пес Патрон обратился к маленьким украинцам и показал, каким он был щенком

"Хочу, чтобы дети плакали только от счастья": пес Патрон обратился к маленьким украинцам и показал, каким он был щенком

Популярный пес-сапер попросил украинских детей не прекращать мечтать и почаще улыбаться.

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей известный пес-сапер Патрон вспомнил, каким он был маленьким щенком. Он показал свое милое фото и рассказал, как о нем беспокоились его взрослые хозяева.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"Я помню как был малым. Это были одни запреты: туда не иди, то не грызи, там опасно. Тогда я думал, что мои люди просто очень тревожные. Только потом смекнул, что это они беспокоились обо мне, защищали., знаете, если съесть линолеум — то потом животику не очень хорошо (не пробуйте, я за вас эту информацию уже проверил!)", — написал собака.

Патрон также обратился ко всем детям Украины:

"Никогда не прекращайте мечтать и верить. Мне кажется, что там где-то высоко в небе каждая мечта цепляется за облако, и когда идет дождь — они сбываются. Иногда капли с мечтами не долетают до земли, поэтому мечтать нужно часто. А вера в то, что все будет хорошо помогает мечтам крепче цепляться за тучки, так мне говорил мой папа, а он чемпион, поэтому нет причин ему не верить.

А дальше нужно помогать мечтам быстрее сбываться. Если мечтаешь поступить в Париж — учи французский; мечтаешь стать пиротехником – изучай хорошо физику и химию, поверь, пригодится.

И не забывай улыбаться. Даже когда очень-очень грустно. Спроси маму, можешь ли ты ей помочь чем-нибудь, ей будет так приятно, вот увидишь!

Я хочу, чтобы все украинские дети плакали только от счастья. Мне говорили, что когда у людей что-то течет из глаз, и они шмыгают носом, то не всегда от горя, а может быть и от счастья.

Да будет всем вам счастье, детки. И побольше. Еще больше! И еще немного".

Напомним, собаку Патрона наградили престижной премией "Пальмовый пес", которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

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