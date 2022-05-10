"Хочу проснуться, а ты жив и нет войны": Ефросинина показала сообщения девочки, которая месяц писала погибшему отцу

Ведущая и общественная деятельница довела до слез фолловеров сообщениями ребенка, который похоронил отца и продолжал ему писать.

Маша Ефросинина опубликовала щемящие сообщения девочки, которая больше месяца писала отцу СМС-ки с надеждой, что он жив и скоро ей позвонит по телефону. Девочка продолжала писать отцу после того, как ей сообщили о его гибели, и даже после того, как они его похоронили.

Вот некоторые ее сообщения, от которых больно до слез.

"Мне позвонили и сказали, что тебя больше нет. Скажи, что это неправда", "Я не верю, что тебя нет. Мама так плачет. Она сходит с ума", "Ты так больше и не позвонил", "Хотим тебя похоронить, но не верю. Я боюсь, что приедем и нас снова будут бомбить", "Пожалуйста, позвони и скажи, что это ошибка", "Хочу проснуться, а ты жив и нет войны", "Мы едем к тебе на похороны. С третьего раза вышло уехать", "Мы тебя любим, для нас ты всегда жив", "Папа, мы тебя похоронили. Что они сделали с тобой", "Мне очень хочется тебя услышать и увидеть живым".

"Вечная память всем погибшим. Дай Бог сил выдержать это детям", — подписала видео Маша.

Напомним, Ефросинина высмеяла парад победы в России и назвала его "парадом стыда".

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