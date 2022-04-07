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Ходят слухи: княгиня Монако Шарлин снова уехала из княжеского дворца

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Ходят слухи: княгиня Монако Шарлин снова уехала из княжеского дворца

Княгиня Шарлин / Associated Press

Причина, по которой это могло произойти, не известна.

Сообщается, что Шарлин села на частный самолет в Ницце еще 21 марта и улетела. Однако, куда отправилась княгиня не известно, пишет royalcentral.co.uk.

18 марта княгиня Шарлин впервые появилась на публике после длительного пребывания в швейцарской клинике Les Alpes, где лечилась. В тот день она посетила поминальную службу по королю Гудвил Звелитини в королевском дворце КваКхетхомтандайо в Нонгоме, Южная Африка.

Княгиня Шарлин / © Getty Images
Княгиня Шарлин / Getty Images

Шарлин вернулась в Монако к мужу и детям в середине марта. Тогда дворец опубликовал заявление, в котором сообщил, что врачи разрешили княгине вернуться домой и продолжать свое выздоровление в княжестве. 

Княгиня Шарлин с мужем / © Associated Press
Княгиня Шарлин с мужем / Associated Press

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