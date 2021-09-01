Ходят слухи о разводе: в прессе обсуждают неискренние эмоции Шарлин и князя Альбера II

Мало кто верит в то, что союз князя Альбера II и княгини Шарлин все еще крепкий и не находится на грани краха.

Недавно княгиня Монако, которая находится сейчас в ЮАР делилась с подписчиками в Instagram семейными снимками. Пока она лечится, переносит операции и восстанавливается после лор-инфекции и не может полететь в Монако, к ней прилетали ее родные – муж Альбер и дети – принц Жак и принцесса Габриэлла.

Снимки, которыми Шарлин поделилась весьма милые, но в СМИ вызвали отнюдь не умиление, а волну очередных сплетен о том, как все плохо в браке этой княжеской четы. Французские СМИ пишут, что на фото княгиня абсолютно не эмоциональна, да и ее супруг не производит впечатление человека, который сильно скучал по жене.

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К слову, еще до того, как пара поженилась у Альбера II уже было двое детей. Недавно свое 18-летие отмечал сын князя Александр Гримальди-Косте, кадрами с празднования его совершеннолетия поделилась его сводная сестра и внебрачная дочь князя Жасмин Грейс Гримальди. Она также, как и Александр не являются наследниками князя, поскольку оба были рождены не в официальном браке Альбера II.

Княгиня Шарлин родила Альберу двоих официальных наследников – принца Жака и принцессу Габриэллу. В Монако Шарлин планировала вернуться в октябре, надеемся, это произойдет.

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