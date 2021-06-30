Хороша в брючном костюме: испанская принцесса Елена на церемонии во дворце

Принцесса Елена стала чаще появляться на публичных мероприятиях.

Старшая сестра короля Филиппа VI вчера, 29 июня, посетила церемонию вручения наград конкурса детского рисунка во дворце Эль-Пардо в Мадриде.

Принцесса Елена / Getty Images

53-летняя принцесса приехала посмотреть на рисунки и выступила перед собравшимися гостями, стоя за трибуной. В этот день Елена, герцогиня де Луго была одета в лаконичный белый брючный костюм, сочетая его с замшевыми кофейными туфлями на устойчивых каблуках и сумкой, подобранной в тон. Принцесса была в защитной маске, волосы аккуратно заколола заколкой сзади и сделала дневной макияж.

Днем ранее герцогиню де Луго видели с абсолютно другой прической. На похоронах Карлоса Фалько принцесса Елена появилась с волосами, уложенными с мокрым эффектом, прическа была похожа на завивку. Но, судя по всему, это было временное решение.

Принцесса Елена / Getty Images

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Стиль испанской принцессы Елены (11 фото)

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