Хороша в красном: королева Летиция на праздничном мероприятии

Испанская королева Летиция сегодня снова на работе.

Королева-консорт присутствовала на праздновании дня Сан-Хуана, покровителя муниципальной полиции, в парке Ретиро в Мадриде.

В ночь с 23 на 24 июня на протяжении многих веков по всей Испании отмечается главный летний праздник – Ночь Сан-Хуана.

Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиция председательствует на этом мероприятии по случаю 50-летия включения женщин в этот муниципальный орган. На праздничное мероприятие Ее Величество надела платье цвета спелой вишни с длинными рукавами и струящейся юбкой и нюдовые туфли-лодочки с открытыми пятками на каблуках. Образ королевы дополняли серьги-висюльки с красным камнем, на пальце было любимое кольцо марки Karen Hallam – подарок от дочерей. Волосы Летиция собрала в пучок и сделала традиционно насыщенный макияж глаз.

Королева Летиция / Getty Images

Как всегда, на лице у королевы была защитная маска. Испанские монархи не пренебрегают этим элементом защиты от коронавируса, даже когда посещают мероприятия свежем воздухе.

Вчера, напомним, королева Летиция в красивом платье бирюзового цвета без рукавов продемонстрировала свои рельефные руки, когда приехала на церемонию вручения Золотой медали за заслуги в области изящных искусств, которая состоялась во Дворце Эль-Пардо в Мадриде.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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Пластика испанской королевы Летиции (10 фото)

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