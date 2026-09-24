Хорошая подруга Меган Маркл погостила в их новом доме с принцем Гарри в Британии и поделилась фото

Меган Маркл с сыном своей подруги

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Недавно Меган приняла у себя в Великобритании одну из своих лучших подруг из Калифорнии, которая приехала к ней в гости.

41-летняя Келли Макки Зайфен стала первой из друзей Меган в Калифорнии, посетившей страну после того, как она и 42-летний принц Гарри в прошлом месяце перевезли свою семью обратно в Великобританию.

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Меган Маркл и Келли Макки Зайфен

Келли Макки Зайфен с сыном Джеком

Келли Макки Зайфен с сыном Джеком

Соучредительница организации Alliance of Moms в среду, 23 сентября, опубликовала в Instagram серию фотографий из поездки, показав новый взгляд на жизнь 45-летней Меган и Гарри в английской сельской местности.

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В посте были милые снимки, на которых Меган обнимает новорожденного сына Макки Зайфен, Джека, во время уютного обеда в пабе, а также Гарри, играющего с малышом на полу.

«Отлично провожу время», — подписала фотографии Макки Зайфен. «Есть что-то особенное в том, чтобы насладиться этим волшебным местом вместе с моей лучшей подругой и моим любимым Джеком, который разделяет со мной это приключение».

«Мне так нравится проживать этот чудесный этап, глядя на все ее глазами и участвуя в наших ежедневных приключениях! А особенно — переживать столько маленьких «первых моментов» вместе с Джеком.

Принц Гарри с Джеком

Меган Маркл с Джеком

Время с близкими — это именно то, чего просило сердце. А еще — гороховое пюре и фиш-энд-чипс! Все это наполнило мою душу радостью.

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Ты была к нам так добра. Мы уезжаем с переполненными сердцами и, безусловно, оставляем здесь частичку себя. 🤍», - написала Келли в подписи под снимками в своем Instagram.

Принцесса Лилибет

Напомним, Макки Зайфен и ее муж Джулиан приветствовали появление на свет малыша Джека в марте, спустя четыре года после того, как они потеряли своего сына Джорджа Оливера, скончавшегося от COVID-19 и вирусного менингита в возрасте всего 9 лет. У пары также есть старшая дочь Лили, которой 13 лет.

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