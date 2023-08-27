Хорошие новости для Камиллы: королева вошла в рейтинг влиятельных британских женщин

Королева Камилла удостоилась новой чести и узнала об этом во время своего пребывания на каникулах в Балморале.

Сообщается, что Ее Величество королева вошла в число самых влиятельных женщин британского журнала Vogue, оказавшись в ежегодном списке Vogue 25.

Королева Камилла получила высокую оценку за свою работу над "жизненно важными делами, которые она давно отстаивает", включая организацию по борьбе с домашним насилием SafeLives, пишет Hello!

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Впервые британский Vogue представил такой топ-25 влиятельных женщин, которые продвигают британское общество вперед в 2018 году.

И принцесса Уэльская, и герцогиня Сассекская вошли в число 25 самых влиятельных женщин 2021 года за свою благотворительную деятельность.

Напомним, Камилла оказалась на обложке глянца в честь своего 75-летия в прошлом году. На портрете тогда еще только будущая королева появилась в синем вечернем платье от Брюса Олдфилда – кутюрье, который впоследствии создал для нее ее коронационное платье.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул был среди 2500 гостей, приглашенных на историческую коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы в мае 2023 года.

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