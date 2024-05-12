Хорошие новости: принц Уильям рассказал о состоянии здоровья его супруги Кейт

Принц Уильям во время своего визита в Корнуолл ответил на вопросы публики о том, как себя чувствует его супруга принцесса Кэтрин.

Принца Уэльского во время посещения общественной больницы Святой Марии, острова Силли, где он встретился с сотрудниками, спросили о том, как здоровье его супруги принцессы Кейт и, как дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Принц Уильям во время визита в Корнуолл / Фото: Getty Images

Принц Уильям поделился позитивной новостью о своей жене Кейт, которая проходит курс лечения от рака.

"Могу ли я спросить, как поживает принцесса Кейт?" — поинтересовалась администратор больницы Трейси Смит. "У нее все хорошо, спасибо", — ответил принц Уильям. "Мило, а дети тоже?" — продолжила она. "Дети очень завидуют, что я здесь, и что их здесь нет", — признался Уильям, цитирует его слова издание People.

Принц Уильям во время визита в больницу Святой Марии на острове Силли / Фото: Getty Images

Острова Силли, как известно, являются излюбленным местом отдыха принца и принцессы Уэльских и их детей. Здесь же маленький принц Уильям проводил часто каникулы со своей матерью принцессой Дианой, отцом Чарльзом и братом принцем Гарри.

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