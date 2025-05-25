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Хорошие новости: стало известно о пополнении в семье принца и принцессы Уэльских
Любимая собака пары — английский кокер-спаниель Орла — недавно родила щенков.
«Мать и детеныши чувствуют себя хорошо», — сообщил источник изданию The Sun о черном кокер-спаниеле и ее детенышах.
Принц и принцесса Уэльские, а также их трое детей — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта обожают собак и надеются оставить щенков себе.
Напомним, семья получила Орлу в подарок в 2020 году, после того как собака Джеймса Миддлтона — брата принцессы Кейт — Луна родила шестерых маленьких здоровых щенков». Один из них стал новым питомцев Кейт и Уильяма после смерти их собаки Лупо, который умер в ноябре 2020 года.
Напомним, 11 апреля принц Уильям и Кейт поделились редким фото Орлы в честь Национального дня домашних животных. Снимками щенков семья пока что не делилась.
Ранее мы рассказывали о любимых питомцах королевских особ.