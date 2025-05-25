ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1368
Время на прочтение
1 мин

Хорошие новости: стало известно о пополнении в семье принца и принцессы Уэльских

Любимая собака пары — английский кокер-спаниель Орла — недавно родила щенков.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

«Мать и детеныши чувствуют себя хорошо», — сообщил источник изданию The Sun о черном кокер-спаниеле и ее детенышах.

Принц и принцесса Уэльские, а также их трое детей — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта обожают собак и надеются оставить щенков себе.

Кейт и Уильяс с детьми / © Associated Press

Кейт и Уильяс с детьми / © Associated Press

Напомним, семья получила Орлу в подарок в 2020 году, после того как собака Джеймса Миддлтона — брата принцессы Кейт — Луна родила шестерых маленьких здоровых щенков». Один из них стал новым питомцев Кейт и Уильяма после смерти их собаки Лупо, который умер в ноябре 2020 года.

Собака Уэльских — Орла / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Собака Уэльских — Орла / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, 11 апреля принц Уильям и Кейт поделились редким фото Орлы в честь Национального дня домашних животных. Снимками щенков семья пока что не делилась.

Ранее мы рассказывали о любимых питомцах королевских особ.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie