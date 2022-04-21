Хорошо устроились: что известно о мужьях Марии Воронцовой - тайной дочери Путина

Каждый из избранников дочерей российского президента, моментально становится не только успешным бизнесменом, но также и обладателем элитного жилья и машин.

Личности детей Путина всегда тщательно скрывались и если бы, в начале своей карьеры, он не засветил Марию и Екатерину на нескольких снимках, возможно, никто бы вовсе не знал об их существовании. Фамилии у девушек разные, на публичных мероприятиях с семьей они никогда не появлялись, где живут неизвестно. Также почти ничего не известно об их личной жизни.

Владимир Путин с дочерьми / Getty Images

Однако с началом полномасштабной войны в Украине, мир начал больше интересоваться личностями детей российского президента, поэтому стало выплывать много подробностей, особенно после того, как на Марию Воронцову и Екатерину Тихонову наложили санкции. Также стало известно, что под санкции попали и их предполагаемые мужья.

Однако, на самом деле, не известно были ли девушки замужем за своими избранниками официально. Но точно то, что первым сожителем Марии Воронцовой был нидерландец Йоррит Йост Фаассен. На родине в прессе о мужчине часто пишут как о "зяте Путина". Якобы пара жила в пентхаусе в Ворсхотене, который они впоследствии продали в 2021 году. Все, что касается "зятя Путина", окутано тайной: в Интернете у него нет страниц, а также очень удивляет его колоссальная карьера в Москве и дорогая жизнь.

Уже в 2010 году мужчина жил в Москве и в 30-летнем возрасте занимал очень высокую посаду топ-менеджера компании "Газпром", подтверждает это неприятная история - на Фаассена напали на улице. В Москве районе развлекательного центре "Европарк" нидерландца подрезали сразу два автомобиля, машину и его самого избили. Этот инцидент заставил многих предположить, что Йоррит зять кого-то очень важного. Сам мужчина подтверждал, что женат на русской, но кто она никогда не говорил.

Йоррит Фаассен, бывший муж Марии Владимировны Воронцовой / pngreal.com

Согласно расследованию издания Follow the Money, познакомились Мария и Йоррит в Нидерландах в середине 2000-х годов, когда она там обучалась. Девушке тогда было около 20-ти лет, а ее избраннику около 25. Скорее всего, пара таки была жената, ведь Мария некоторое время подписывалась фамилией Фаассен. В Россию они переехали предположительно в 2006 году и в это время голландец сразу начал жить на широкую ногу: машины премиум класса, квартиры, отдых. В этих отношениях у пары родился сын, но его никто никогда не видел.

Также издание отмечает, что летом 2008 года Йоррит и Мария устраивали прием в одном из замков Вассенаара - фешенебельного предместья Гааги. Очевидцы рассказывали, что родителей на празднике не было, но возможно именно это мероприятие и было их свадебным мероприятием.

Согласно совместного расследования изданий "Медуза" и "Настоящее время", до 2014 года Фаассен и Воронцова несколько месяцев в году жили в Нидерландах. Однако после того, как над Донбассом был сбит малайзийский Boeing 777, Путин якобы настоял, чтобы его дочь с ребенком жили в России, поэтому в Москву на ПМЖ перебрался и муж.

За каких обстоятельств и когда точно пара рассталась неизвестно, однако голландец продолжает жить в Москве, вероятно, чтобы общаться с ребенком.

Сейчас у Воронцовой уже новые отношения - ее избранник Евгений Нагорный. Судя по соцсетям, он совсем не из элитной семьи московских олигархов. Евгению 33 года и он на несколько лет младше Марии, закончил Московский финансово-юридический университет. Познакомила пару подруга Марии - врач кардиолог Олеся Сагайдак, с которой Путина дружит много лет и учились вместе в МГУ.

Евгений Нагорный и Мария Воронцова

Согласно расследованию российских СМИ, Олеся и Нагорный одноклассники, они учились в московской школе 626 и именно она познакомила пару. Предположительно это случилось сразу после расставания Путиной с Фаассеном, ведь в 2017 году у Марии и Евгения уже родился совместный ребенок, а в 2019 году пара впервые засветилась в Сети на роскошной итальянской свадьбе той самой Олеси Сагайдак.

На свадьбу Мария и Евгений пришли как пара, сидели рядом, танцевали вместе. Это видео единственно доказательство их связи, а опубликовало его свадебное агентство Celebrate It!, вероятно не подозревая, что на нем запечатлена дочь Путина.

Евгений Нагорный и Мария Воронцова / скриншот с видео

Евгений Нагорный и Мария Воронцова / скриншот с видео

Известно, что Нагорный, как и предыдущий муж Марии Воронцовой, очень резко стал успешным миллионером, который может себе позволить элитное жилье в центре Москвы, дорогие машины и отдых. Также новый зять Путина начиная от 2016 года занимал руководящие должности в нескольких компаниях.

Евгений Нагорный и Мария Воронцова / скриншот с видео

Евгений Нагорный и Мария Воронцова / скриншот с видео

Евгений Нагорный на свадьбе Олеси Сагайдак / celebrateitnow

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