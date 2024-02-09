Хорошо выглядят: императрица Масако в нежном кимоно, первая леди Кении – в кружевном платье

Президент Кении Уильям Руто со своей супругой Рэйчел с официальным визитом приехал в Токио. Супруги встретились с императором Нарухито и императрицей Масако в их дворце.

Императрица была одета в традиционное светлое кимоно с золотистым принтом и изображением цветного веера. Аутфит она дополнила белым оби с золотистым узором, белыми носками и национальной обувью – дзори.

Уильям Руто, Рейчел Руто, император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Первая леди была одета в элегантное бежевое кружевное платье с рюшами длины миди. Наряд она дополнила белыми туфлями с золотыми брошями с камнями. Уши Рэйчел украсила жемчужными серьгами-пусетами.

Напомним, императрица Масако в костюме цвета овсянки и с цветочным шарфом сходила в музей.

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