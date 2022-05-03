Хоть лизнут: московская кофейня продает эклеры в виде членов на палочке с логотипами ушедших брендов

Хоть лизнут: московская кофейня продает эклеры в виде членов на палочке с логотипами ушедших брендов

Некоторые акции российских активистов вызывают недоумение - они серьезно или это стеб?

С началом широкомасштабного вторжения России в Украину новости из страны агрессора поступают самые разнообразные. Некоторые из них вызывают серьезную обеспокоенность состоянием психического здоровья россиян. Многие психологи и психиатры рассматривают происходящее как бесценный материал для изучения различных отклонений, фобий и маний.

Укладывание живых, иногда детских, тел букой "Z", публичное уничтожение сумок Chanel, составление слова "ZAMESTIM" из названий ушедших из России брендов и прочие безумия не укладывается в общепринятые нормы поведения.

Россиянам предлагают посыпать куличи членами

И вот "новый поворот". Московская кондитерская начала продавать эклеры в виде члена на палочке в цветной глазури с логотипами покинувших российский рынок брендов.

Теперь россияне в буквальном смысле могут "прикоснуться к прекрасному" губами и даже его лизнуть. Те, кто зол на западные компании за наложенные на Россию санкции, могут эклер яростно укусить. Ситуация, конечно, нездоровая, но довольно красочно изображает эмоциональное состояние российского общества.

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