Хотел прыгнуть козликом, но едва устоял на ногах: Путин продемонстрировал странные движения у самолета

К визиту российского "фюрера" в Беларусь приковано много внимания. Когда президент РФ выходил из самолета, все внимание фотокамер было устремлено на него.

Говорят, для конспирации в воздух были подняты сразу три правительственных борта, на которых летает глава Кремля. После посадки одного из них с Путиным на борту, кровавый диктатор спускался по трапу и в очередной раз продемонстрировал, что имеет никоторые трудности с передвижением. Не смертельные, но к некоторым неудобствам они приводят.

Например, публика заметила, как уже у самого выхода он вприпрыжку сошел с последней ступени и было заметно, что он приложил к этому некоторые усилия.

Точно так же Путин заметно хромал, когда прилетал в Иран в середине июля. И, как мы уже писали ранее, вероятной причиной хромоты Путина является то ли старая травма, то ли серьезная болезнь или банально старость.

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