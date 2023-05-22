Хотела выглядеть пикантно: Леди Виктория Херви неудачно подчеркнула декольте

46-летняя британская аристократка снова блистала перед камерами в откровенном аутфите.
Леди Виктория Херви посетила гала-концерт «Better World Fund for Climate Gala» во время 76-го ежегодного Каннского кинофестиваля в отеле Carlton в Каннах.
На красную дорожку аристократка вышла в вечернем платье сливового оттенка, которое переливалось камнями. У наряда было очень глубокое декольте, которое выглядело не очень удачно. Знаменитость дополнила образ черными босоножками из лаковой кожи на каблуках, украшенными бантами по бокам.
Образ леди Виктории дополнял светлый маникюр, несколько разнообразных колец на пальцах, серьги-висюльки, белые волосы она уложила в прическу и сделала насыщенный макияж глаз.
Ранее на Каннском кинофестивале британская дива уже выходила на дорожку. Она снова вышла "голой" и совсем не удивила образом.
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