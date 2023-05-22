Хотела выглядеть пикантно: Леди Виктория Херви неудачно подчеркнула декольте

46-летняя британская аристократка снова блистала перед камерами в откровенном аутфите.

Леди Виктория Херви посетила гала-концерт «Better World Fund for Climate Gala» во время 76-го ежегодного Каннского кинофестиваля в отеле Carlton в Каннах.

На красную дорожку аристократка вышла в вечернем платье сливового оттенка, которое переливалось камнями. У наряда было очень глубокое декольте, которое выглядело не очень удачно. Знаменитость дополнила образ черными босоножками из лаковой кожи на каблуках, украшенными бантами по бокам.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Образ леди Виктории дополнял светлый маникюр, несколько разнообразных колец на пальцах, серьги-висюльки, белые волосы она уложила в прическу и сделала насыщенный макияж глаз.

Ранее на Каннском кинофестивале британская дива уже выходила на дорожку. Она снова вышла "голой" и совсем не удивила образом.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

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