Хотите помочь Украине - отдайте беженцам свои подарки: оскаровских номинантов обвинили в лицемерии

Пользователей соцсетей возмутили роскошные подарки номинантам на "Оскар".

В этом году церемония вручения наград американской киноакадемии по многим причинам выдалась особенно скандальной.

Одной из главных тем должна была стать тема войны в Украине. Однако, по мнению многих, прозвучала она очень слабо. На церемонии почтили память тех, кто пострадал в войне в Украине минутой молчания, но о войне говорили мало, а слов "война" и "Украина" вовсе старались избегать в своих речах.

Также волну возмущения вызвала ежегодная традиция дарить номинантам на "Оскар" подарочные пакеты. В этом году, сообщает Daily Mail, стоимость такого пакета достигла 140 000 долларов. В пакете было несколько подарков, в том числе презент стоимостью 25 000 долларов от строительной компании; четырехдневное проживание на двоих на роскошном курорте за 15 600 долларов; трехдневный комплексный велнес-ретрит стоимостью 15 000 долларов; процедура моделирования рук стоимостью 12 000 долларов и процедуры для кожи за 10 000 долларов.

Естественно, все это номинанты на "Оскар" могу с легкостью купить себе сами. В чем тогда смысл таких подарков, задают вопрос пользователи соцсетей. Особенно некрасиво выглядит все это на фоне войны в Украине, миллионов беженцев и людей, у которых война отобрала дом, здоровье и саму жизнь.

Оскар / Getty Images

Многие звезды высказались в поддержку Украины. Но в большинстве случаев высказыванием дело и ограничилось. Часть общества высказалась за то, чтобы номинанты отдали свои подарки на нужды беженцев из Украины.

"Как насчет того, чтобы все вы, актеры, высказывающиеся в поддержку Украины… пожертвовали свои подарочные пакеты на 140 тысяч долларов?" - пишут в Сети.

"Ужасающее излишество; средства должны были пойти на помощь Украине", — написала Бетси Маллен про подарочный пакет номинантов в Твиттере.

Это мнение разделяет ведущий Скотт Вапнер из CNBC: "Я часами размышлял о том, почему сегодняшние номинанты на "Оскар" получают подарочные пакеты по 140 000 долларов, и я все еще в растерянности…", — сказал он.

Getty Images

"В 2021 году Forbes подсчитал, что подарочные пакеты "Оскара" стоили около 205000 долларов. Как насчет того, чтобы все вы, американские актеры, высказывающиеся в поддержку #Украины, потребовали, чтобы они были отменены, а деньги были отправлены на поддержку разворачивающегося #гуманитарного кризиса?" - предложил отец Альфи онлайн.

"Есть идея: продать с аукциона эти роскошные подарочные пакеты и пожертвовать деньги агентствам по делам беженцев. Вместо того чтобы нянчиться со знаменитостями, помогите бедным и пострадавшим от войны. #StandWithUkraine", — написал в Твиттере Ларри Сабато.

"Они должны пойти на Ebay, а выручку отправить в Украину", — написал один из пользователей.

"Было бы неплохо, если бы доходы от пакетов пожертвовали украинцам. Но они голливудские "звезды", и никто не ждет от них этого", — сказал Виктор Мингал.

"Сколько из этих номинантов пожертвовали бы 140 000 долларов на помощь украинцам в борьбе с голодом и отсутствием жилья?" — спросил Вэнс Брайан.

Читайте также: