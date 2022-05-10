"Хто до нас з війною прийде, скуштує земельцю": украинские военные создали патриотическую песню и выпустили на нее клип

Добровольцы ТРО из Одессы написали композицию, чтобы поднять дух всех украинских защитников.

Украинские военные сопротивляются на всех фронтах, в том числе и на медийном. Территориальная оборона Одессы использовала творческий потенциал, которым известен город, для создания музыкального клипа – "ответы" на российское "победобесие".

По приказу командира 122 бригады полковника С.В. Щербины, солдат ТРО, музыкант Александр Решетар написал песню "Грай! Грай!"

За профессиональное продюсирование песни и съемку клипа взялся другой доброволец ТРО, старший сержант Владимир Нагорный, в мирной жизни – продюсер и режиссер полнометражного кино.

Через неделю была сделана студийная запись и обработка песни. К процессу присоединился известный одесский звукорежиссер и музыкант Сергей Дмитриев, а композитор из Николаева Слава Трибуховский работал над аранжировкой. В музыкальном треке также появляется женский голос благодаря участию одесской джаз-певицы Дианы Власенко.

Съемочная группа объехала 12 локаций, где размещались подразделения ТРО и провела съемку клипа. Добровольцы в форме с энтузиазмом подошли к выполнению задания, следуя указаниям режиссера и предлагая свои идеи. Всего за 6 дней музыкальный трек и клип были готовы.

Клип начинается с "чат-рулетки", в котором встречаются условный "ватник" (роль исполнил заслуженный артист Украины актер Николаевского Национального Академического Украинского Театра драмы и музкомедии Андрей Жила) и "бендеровец" (Александр Решетар). В ответ на пьяное утверждение "ватника" о "русском городе Одессе", солдат ТРО отвечает песней в стиле рок, с недвусмысленным посылом.

"Я считаю, что война на медийном фронте не менее важна, чем на боевых позициях. Эта война имеет уникальную черту – она полностью спровоцирована российской пропагандой: умы россиян отравлены фиктивными идеями, созданными государственными медиа. По сути, если бы не было этой медийной атаки россиян — и войны бы не было. Конечно, мы должны отвечать своим медийным оружием. Сейчас, когда я служу в ТРО и пользуюсь поддержкой командования, создавать такое оружие легче, ведь у меня есть доступ к людям, ресурсам и локациям, которые гражданскому киношнику извне получить невозможно", — сказал режиссер клипа, старший сержант ТРО Владимир Нагорный.

"Для меня эта песня – отражение происходящего, в ней – дух нашего времени. Пусть снова будет мирное небо и сердца всех людей исполняться любовью", — добавил музыкант Александр Решеталь.

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