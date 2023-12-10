И это не Камилла: названа самая трудолюбивая королевская особа уходящего года

Принцесса Анна обогнала в рейтинге своего брата короля Чарльза III и была названа самой трудолюбивой королевской особой.

На протяжении многих лет принцесса Анна заслужила себе надежное имя одной из самых трудолюбивых членов британской королевской семьи, и теперь этот статус подтвержден официальными данными в этом году.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Анализ королевских встреч и мероприятий, проведенный газетой Sunday Telegraph, показал, что в 2023 году принцесса Анна провела 457 мероприятий, оказывая стойкую и надежную поддержку своему брату королю Чарльзу, пишет express.

Сам монарх провел 425 королевских мероприятий за первый полный календарный год на посту короля.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Младший брат короля принц Эдвард занял третье место с 297 мероприятиями, за ним следует королева Камилла, у которой в этом году было 233 выхода в свет, Софи, герцогиня Эдинбургская, заняла пятое место с 219 публичными выходами.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Принц Уильям и принцесса Кейт взяли на себя 172 и 128 обязанностей соответственно, поскольку большинство обязанностей взяли на себя старшие члены королевской семьи, которые уже достигли или приближаются к пенсионному возрасту. К тому же, у Кейт и Уильяма трое детей, воспитанию которых они уделяют очень много времени.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы подводили итоги и рассказывали вам о десяти громких королевских событий уходящего года.

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