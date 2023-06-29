Это не шутка: принц Уильям вручил трофей козе

Уильям вручил трофей козе по имени Тейон Мейка, которая принадлежит к британской зааненской породе, и ее дрессировщику Тей О'Нилу во время Королевской Норфолкской выставки, крупнейшей двухдневной сельскохозяйственной выставки в Великобритании.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

41-летний Уильям сегодня прибыл на вертолете на Королевскую Норфолкскую выставку недалеко от Нориджа, прогулялся и вручил призы молодым фермерам.

Выставка, которая проводится почти каждый год с 1847 года, обычно привлекает более 85 000 посетителей, и в ней принимает участие 700 предприятий из всех секторов, сообщает Daily Mail.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Сосредоточив внимание на продвижении продуктов питания, сельского хозяйства и сельской местности, мероприятие также включает ряд соревнований, в которых принимают участие сотни голов домашнего скота, чтобы побороться за звание лучшего на выставке. Коза по имени Тейон Мейка и оказалась счастливой победительницей.

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