И это не впервые: военнослужащий потерял сознание, увидев короля Чарльза III

Король Чарльз III чествовал членов Королевского флота, принимавших участие в похоронах королевы Елизаветы II в Виндзорском замке.
Его Величество Чарльз наградил Королевскими викторианскими орденами более 150 военнослужащих на церемонии в Виндзорском замке. Награды достались персоналу, участвовавшему в похоронных процессиях его матери в сентябре 2022 года, и были вручены на специальном параде и вручении медалей.
Часовая служба во вторник началась со специального парада, на котором участники прошли маршем в Четырехугольник Виндзорского замка от ворот Георга IV. Король Чарльз вошел со стороны Суверенного входа с Первым морским лордом, где его встретили королевским салютом и исполнением государственного гимна с помоста.
В этот раз снова не обошлось без инцидентов. Одному из военнослужащих стало плохо, и он потерял сознание. Его сослуживцы бросились на помощь.
Интересно, но факт: такие инциденты часто происходят с военнослужащими или гвардейцами на подобных торжественных мероприятиях. Например, на праздновании юбилея королевы Елизаветы II двум королевским гвардейцам стало плохо.
К слову, не только королевские гвардейцы падают во время торжественных мероприятий то ли от жары, то ли от волнения. Мать короля Чарльза за долгие годы своего правления повидала таких случаев немало.
Читайте также: