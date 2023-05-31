И это не впервые: военнослужащий потерял сознание, увидев короля Чарльза III

Его Величество Чарльз наградил Королевскими викторианскими орденами более 150 военнослужащих на церемонии в Виндзорском замке. Награды достались персоналу, участвовавшему в похоронных процессиях его матери в сентябре 2022 года, и были вручены на специальном параде и вручении медалей.

Король Чарльз III чествует членов Королевского флота, принимавших участие в похоронах королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Часовая служба во вторник началась со специального парада, на котором участники прошли маршем в Четырехугольник Виндзорского замка от ворот Георга IV. Король Чарльз вошел со стороны Суверенного входа с Первым морским лордом, где его встретили королевским салютом и исполнением государственного гимна с помоста.

Король Чарльз III чествует членов Королевского флота, принимавших участие в похоронах королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

В этот раз снова не обошлось без инцидентов. Одному из военнослужащих стало плохо, и он потерял сознание. Его сослуживцы бросились на помощь.

Король Чарльз III чествует членов Королевского флота, принимавших участие в похоронах королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Король Чарльз III чествует членов Королевского флота, принимавших участие в похоронах королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Интересно, но факт: такие инциденты часто происходят с военнослужащими или гвардейцами на подобных торжественных мероприятиях. Например, на праздновании юбилея королевы Елизаветы II двум королевским гвардейцам стало плохо.

Король Чарльз III чествует членов Королевского флота, принимавших участие в похоронах королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Король Чарльз III чествует членов Королевского флота, принимавших участие в похоронах королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

К слову, не только королевские гвардейцы падают во время торжественных мероприятий то ли от жары, то ли от волнения. Мать короля Чарльза за долгие годы своего правления повидала таких случаев немало.

Король Чарльз III чествует членов Королевского флота, принимавших участие в похоронах королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

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