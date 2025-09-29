- Дата публикации
И это только начало: Сару Йоркскую и ее бывшего мужа не пригласили на королевское Рождество
За последние три года после смерти королевы Елизаветы II Сара Йоркская стала чаще появляться на семейных мероприятиях британской королевской семьи. Но все изменилось в одночасье.
Недавно имя Сары Фергюсон снова оказалось в центре внимания британской прессы. Журналисты узнали, что в 2011 году Сара отправила личное письмо осужденному педофилу Джеффри Эпштейну, освобожденному тогда из тюрьмы за преступления сексуального характера в отношении детей. В писе Сара назвала Эпштейна своим «лучшим другом» и извинялась за то, что публично отреклась от дружбы с ним накануне.
Скандал привел к большой неопределенности для бывшей жены принца Эндрю относительно ее королевского будущего, и, как стало известно, она расстроена «позором», который она причинила королевской семье, пишет express.co.uk.
Стало известно, что Сара и принц Эндрю, которого еще в 2019 году королева Елизавета II отлучила от всех королевских дел из-за сексуального скандала, связанного с дружбой с Эпштейном, не были приглашены на рождественские торжества с семьей в Сандрингеме.
Официально дворец не комментирует ситуацию, но близкие короля Чарльза утверждают, что монарх не желает видеть Сару и Эндрю на будущих семейных встречах, что повергло герцогиню в уныние.
В прошлом году герцогиня Йоркская присутствовала на рождественской службе и была на рождественской проходке семьи в Сандрингеме. Она также посещала пасхальную службу и несколько других мероприятий.
Последний раз на публике с королевской семьей Сару видели в середине сентября, когда она и принц Эндрю посетили похорон герцогини Кентской Кэтрин.