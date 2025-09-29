ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
159
Время на прочтение
2 мин

И это только начало: Сару Йоркскую и ее бывшего мужа не пригласили на королевское Рождество

За последние три года после смерти королевы Елизаветы II Сара Йоркская стала чаще появляться на семейных мероприятиях британской королевской семьи. Но все изменилось в одночасье.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сара Йоркская

Сара Йоркская / © Getty Images

Недавно имя Сары Фергюсон снова оказалось в центре внимания британской прессы. Журналисты узнали, что в 2011 году Сара отправила личное письмо осужденному педофилу Джеффри Эпштейну, освобожденному тогда из тюрьмы за преступления сексуального характера в отношении детей. В писе Сара назвала Эпштейна своим «лучшим другом» и извинялась за то, что публично отреклась от дружбы с ним накануне.

Скандал привел к большой неопределенности для бывшей жены принца Эндрю относительно ее королевского будущего, и, как стало известно, она расстроена «позором», который она причинила королевской семье, пишет express.co.uk.

Сара Йоркская / © Getty Images

Сара Йоркская / © Getty Images

Стало известно, что Сара и принц Эндрю, которого еще в 2019 году королева Елизавета II отлучила от всех королевских дел из-за сексуального скандала, связанного с дружбой с Эпштейном, не были приглашены на рождественские торжества с семьей в Сандрингеме.

Официально дворец не комментирует ситуацию, но близкие короля Чарльза утверждают, что монарх не желает видеть Сару и Эндрю на будущих семейных встречах, что повергло герцогиню в уныние.

В прошлом году герцогиня Йоркская присутствовала на рождественской службе и была на рождественской проходке семьи в Сандрингеме. Она также посещала пасхальную службу и несколько других мероприятий.

Сара Йоркская в Сандрингеме / © Associated Press

Сара Йоркская в Сандрингеме / © Associated Press

Последний раз на публике с королевской семьей Сару видели в середине сентября, когда она и принц Эндрю посетили похорон герцогини Кентской Кэтрин.

Сара Йоркская и принц Эндрю на прощании с герцогиней Кентской / © Getty Images

Сара Йоркская и принц Эндрю на прощании с герцогиней Кентской / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
159
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie