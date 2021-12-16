И этому есть причина: королева Елизавета II хочет собрать родственников на обед

И этому есть причина: королева Елизавета II хочет собрать родственников на обед

Королева Елизавета II пока не планирует поездку в Сандрингем. Сначала монарх хочет устроит рождественский обед для родных.

Как пишет The Sun, Ее Величество королева рассматривает возможность устроить рождественский семейный обед в своей резиденции в Виндзорском замке, но из-за нового штамма COVID-19 "Омикрон" пока еще не приняла решение окончательно.

Елизавета II еще думает, стоит ли на следующей неделе провести традиционную предрождественскую семейную вечеринку. Это обед для членов ее большой семьи, который раньше всегда проходил в Букингемском дворце. Традиционно приглашаются не только самые близкие родственники, но и в том числе кузены Ее Величества и другие гости.

Королева Елизавета II / Associated Press

В этом году королева впервые проведет Рождество без своего мужа принца Филиппа, который скончался в апреле 2021 года. Вероятно, в праздники монарх не хочет чувствовать себя одиноко. Елизавета II также планирует отправиться в Сандрингем, где также проведет обед для самых близких родственников. Дворец, однако, пока официально не подтверждает информацию.

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