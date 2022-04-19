И глянец тоже весь ушел: в России больше не будут издавать популярные журналы о моде и светской жизни

Собственно, если в России не будет люксовых брендов, да и вообще никаких модных брендов не будет, какой смысл издавать там модные журналы?

Российский офис Condé Nast больше не сможет использовать бренды Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour — договор о франшизе был расторгнут, сообщает российское информационное агентство.

Ранее выпуск всех этих журналов в России был приостановлен из-за начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Теперь стало понятно, что возобновлен он не будет.

Российские телеграм-каналы пестрят обсуждениями ситуации. Есть версия, что коллективы журналов продолжат выпуск печатной продукции под собственными брендами. Мы, в свою очередь, можем предложить российскому глянцу, оставшемуся без франшизы, несколько идей актуальных названий "Сундук", "Он", "Она", "Они", "Красивое".

Опять-таки, можно возродить издание "Крестьянка", почивший в бозе в 2015 году. Журнал "Работница", меж тем, в современной России продолжает выходить, как и журнал "Советская женщина", который последнее время выходит под названием "Мир женщины".

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