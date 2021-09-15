И не скажешь, что герцогиня: Кейт Миддлтон сфотографировали с детьми в магазине

И не скажешь, что герцогиня: Кейт Миддлтон сфотографировали с детьми в магазине

У школьников закончились летние каникулы, и они вернулись за парты. Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон тоже уже приступили к новому учебному году в школе Thomas's Battersea в Лондоне.

Ранее мы писали, что Кейт и Уильям, возможно, планируют переезд в Виндзор, а это может означать, что их старшие дети также будут переведены в другую школу. Но пока королевская пара остается жить в Кенсингтонском дворце.

На днях Кэтрин запечатлели на улице неподалеку от школы, где учатся ее старшие дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Снимки на обложке разместил итальянский журнал Chi, они были опубликованы в Instagram издания.

На фото видно, как Кэтрин сопровождала своих детей в магазине канцелярских товаров недалеко от школы, которую они посещают. На Кэтрин простое платье-миди с цветочным принтом, и обута она во вьетнамки. Ее волосы распущены, на лице не заметен макияж, а на голове солнцезащитные очки.

Принц Джордж был в красной футболке и шортах, форма была очень похожа на футбольную, возможно, мальчик занимается футболом. А его сестра Шарлотта была в темно-синем сарафане и белой блузке с воротником, белых носках и туфлях.

Герцогиня Кэтрин терпеливо ждала, пока дети выберут себе карандаши и ластики, а принц Джордж имел возможность самостоятельно их оплатить из своих карманных денег. Кэтрин и Уильям пытаются делать так, чтобы их дети жили обыкновенной жизнью школьников. И у них, похоже, это неплохо получается.

Герцогиня Кэтрин с детьми / Associated Press

Очевидно, герцогиню с детьми сопровождала охрана, но она ждала их снаружи магазина.

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