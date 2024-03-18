И он высказался: брат принцессы Дианы прокомментировал теории заговора вокруг здоровья Кейт Миддлтон

Корреспондент BBC Лаура Куэнсберг взяла интервью у Чарльза и спросила его, были ли теории заговора в Интернете после операции на брюшной полости Кейт "более опасными", чем вторжение прессы, от которого пострадала его сестра, принцесса Диана, еще в девяностых.

Чарльз Спенсер / Фото: Associated Press

В ответ граф сказал:

"Нет, я думаю, что тогда это было более опасно. Если я оглянусь назад на 97-й год и смерть Дианы, это тоже было настолько шокирующим, обстоятельства ее смерти были настолько шокирующими, что это заставило индустрию, поддерживающую папарацци, действительно более тщательно задуматься о том, что она может и чего не может делать".

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

А когда его конкретно спросили о теориях заговора вокруг Кейт, он сказал: "Меня беспокоит то, что случилось с истиной", - цитирует слова Чарльза издание Hello!

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, в Интернете распространилось уже несколько конспирологических версий, куда же могла исчезнуть принцесса Уэльская Кэтрин. Кенсингтонский дворец же настаивает на том, что Кейт просто поправляется дома после перенесенной в январе операции на брюшной полости.

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