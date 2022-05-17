И пледом не прикроешься: Путину не удается скрывать очевидные проблемы со здоровьем

Весь мир пристально следит за внешним видом российского президента на фоне слухов о том, что диктатору предстоит операция в связи с онкологическим заболеванием.

Активно обсуждали в СМИ и вчерашнюю встречу Путина с лидерами ОДКБ в Кремле, а особое внимание обратили на личную беседу президента РФ с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. После опубликованного в соцсетях видео с этой встречи снова заговорили об очевидном плохом состоянии здоровья "фюрера".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон / Фото: Associated Press

Во время встречи, которая проходила перед камерами операторов и журналистов, Путин словно не мог найти удобного положения для своих ног, постоянно ими постукивая по полу. А если обратить внимание на руки Путина, то он постоянно тер пальцами ручку стула, что свидетельствовало явно о том, что он нервничает и не уверен в себе.

Профессор Эрик Бьюси, эксперт по языку тела из Техасского технологического университета, сказал The Sun: "Это поразительно ослабленный Путин, по сравнению с человеком, которого мы наблюдали еще несколько лет назад", о чем написало издание express.co.uk.

Вполне возможно, Путин просто сильно тревожится на фоне предстоящей ему операции, к которой уже все готово и которая должна состояться в ближайшее время. Говорят, врачи уверяют президента РФ, что операция практически "пустяковая", и даже обещают поставить Путина на ноги в течении нескольких дней.

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Напомним, ранее российский лидер подогрел слухи о плохом здоровье во время военного парада 9 мая в Москве. Он сидел, укрыв ноги одеялом, а его образ резко контрастировал с тем образом сильного человека, который многие знали в прошлом.

У онкологов есть свое объяснение, почему Путин пошел войной на Украину. Они считают, что президент страдает от когнитивных нарушений, связанных его болезнью, и не всегда осознает последствия своих действий. Что ж, похоже, за собой в могилу кремлевский "фюрер" решил затащить и весь российский народ.

Читайте также: