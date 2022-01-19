И принц Уильям туда же: члены королевской семьи игнорируют вопросы журналистов о принце Эндрю

Сегодня принц Уильям и герцогиня Кэтрин впервые после зимнего отдыха появились вместе на мероприятии.

Герцог Кембриджский – второй в линии наследования престола, и, конечно, ему задают много разных вопросов. В том числе интересует журналистов и вопросы относительно его дяди принца Эндрю, герцога Йоркского, которого обвиняют в сексуальном насилии.

Принц Уильям и герцогиня Кейт / Getty Images

Сегодня, когда герцог Кембриджский покидал Музей подкидышей в Лондоне, журналист Sky News спросил его: "Ваше Королевское Высочество, могу я просто спросить, поддерживаете ли вы принца Эндрю?" - пишет Daily Mail. Принц Уильям, на котором была маска, остановился, наклонился и указал на свое ухо, сказав репортеру: "Извините, я вас не слышу". Журналист тогда спросил снова: "Вы поддерживаете принца Эндрю? Вы говорили с ним в последнее время?". Но Уильям просто улыбнулся, сказал несколько неразборчивых слов и положил руку за спину своей жены Кейт, когда они вышли из здания.

Принц Уильям и герцогиня Кейт / Getty Images

Отметим, считается, что принц Чарльз и его сын Уильям сыграли содействующую роль в том, чтобы вытеснить принца Эндрю из королевской семьи. На прошлой неделе королева Елизавета II выпустила публичное заявление, в котором сообщила, что лишила своего сына всех воинских званий и королевского патронажа. А накануне монарх провела часовую беседу с принцем Уильямом.

Принц Эндрю, принц Гарри и принц Уильям / Getty Images

Ранее журналисты задавали такой же вопрос и принцу Чарльзу, будущий король проигнорировал его.

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