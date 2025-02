И снова скандал: новый бренд Меган Маркл тоже оказался плагиатом

Меган Маркл представила новое название своего бренда образа жизни, который получил название As Ever, показала, как выглядит сайт и логотип, который, как оказалось, поразительно похож на герб испанского деревни Порререс. Считается, что пальма представляет дом Меган и принца Гарри в Калифорнии, а две колибри — намек на Гарри, поскольку они являются любимцами герцога, который является заядлым любителем наблюдать за птицами.

Герб бренда Меган Маркл и герб Порререса, фото: arabalears.ca

Но, скандал также возник из-за того, что выяснилось, что небольшой независимый нью-йоркский бренд одежды также называется As Ever. Он был создан в 2015 году дизайнером Марком Колски, и теперь он высказался по поводу нового бренда Меган, который носит то же название, что и его бизнес. В комментарии The Sun он рассказал, что сохранит название своей компании.

"У меня очень маленький бизнес, это семейное предприятие. По сути, я человек-оркестр. Даже если бы я хотел что-то сделать, не думаю, что у меня есть столько юристов и денег, которые за этим стоят. Я хочу поблагодарить всех старых друзей, которые знают и любят наш небольшой семейный бренд As Ever, а также передать привет всем тем, кто только что узнал о нашем существовании. За последние 36 часов мы получили массу поддержки и беспокойства по поводу недавних событий вокруг нашего одноименного бренда. Мы в курсе. Мы не аффилированы".

Обложка сайте бренда Меган Маркл - As Ever, фото: asever.com

Дизайнер объяснил, что бренд появился в 2015 году, когда он начинался как дополнительное хобби для него и его жены. Он сказал, что впервые начал производить одежду в 2017 году, и добавил: "Сейчас 2025 год. Мы благодарны за то, что все еще здесь, производим одежду в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Мы благодарны всем клиентам от побережья до побережья и по всему миру, которые поддержали наше начинание. Мы продолжим, как всегда".

Меган Маркл / Фото: Getty Images

