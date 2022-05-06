И три шага до трона: сможет ли королева Елизавета II в этот раз выполнить свою главную обязанность

И три шага до трона: сможет ли королева Елизавета II в этот раз выполнить свою главную обязанность

Одна из самых важных обязанностей королевы Елизаветы II - это произнесение речи на ежегодном открытии парламента.

Последнее время здоровье королевы вызывает серьезные опасения. Букингемский дворец сообщает, что королева испытывает проблемы с мобильностью. Проще говоря, ей уже трудно передвигаться без трости и без посторонней помощи.

Недавно было объявлено, что королева уже не будет присутствовать на садовых вечеринках во дворце. Также под вопросом ее появление на балконе Букингемского дворца во время кульминации празднования ее платинового юбилея.

И вот теперь, как сообщает Daily Mail, под угрозой ежегодное выступление на открытии парламента. Считается, что речь королевы в парламенте - одна из главных ее обязанностей, которую она неукоснительно выполняла все годы своего 70-летнего правления. Исключений было всего несколько: в 1959 году, когда она была беременна герцогом Йоркским, и в 1963 году, когда она была беременна графом Уэссексом. В эти годы королева не выступала на открытии парламента.

Королева Елизавета II и принц Чарльз на открытии парламента в Палате лордов в Лондоне, май 2021 / Getty Images

Также церемония открытия не проводилась в 2020 году из-за пандемии, а в прошлом году 11 мая было организовано государственное открытие парламента с ограниченным количеством приглашенных, но королева на нем присутствовала.

Долгое время Елизавета II надевала на мероприятие Императорскую корону и Государственную мантию, но со временем от мантии и короны, учитывая ее вес и громоздкость, пришлось отказаться, вместо нее королева надевает элегантное повседневное платье.

В 2016 году королева впервые за 64 года использовала лифт, а не лестницу для того, чтобы добраться до зала, где происходит открытие парламента.

Королева Елизавета II / Associated Press

Сейчас же из-за ограниченной мобильности королевы все очень сильно усложнилось. Ее Величеству нужно будет пройти от машины до здания, затем через комнату для переодевания в Палату лордов, а затем ей придется сделать три шага до своего трона, с которого она произносит свою речь. Преодоление этого расстояния сейчас для королевы равносильно подвигу.

И несмотря ни на что королева надеется его совершить. "Королева все еще планирует присутствовать на открытии парламента в следующий вторник, но будут приняты меры, чтобы минимизировать расстояние, которое ей придется пройти из-за ее постоянных проблем с передвижением", - сообщил Букингемский дворец.

Королева Елизавета II / Getty Images

Если королева не сможет присутствовать, вероятным кандидатом на чтение речи будет сын Елизаветы - принц Чарльз.

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