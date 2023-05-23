И тут не повезло: принц Гарри снова попал в заголовки газет

Герцог Сассекский проиграл судебную тяжбу и не сможет частным образом нанять полицейскую охрану во время своих визитов или визитов своей семьи в Великобританию.

Принц Гарри оспорил призыв Исполнительного комитета по защите королевских и общественных деятелей в феврале 2020 года после того, как они с женой Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей.

Высокий суд в Лондоне принял решение по делу Гарри против британского правительства во вторник после первоначального слушания на прошлой неделе, сообщает People.

Это составляет половину иска герцога Сассекского к Министерству внутренних дел Великобритании по поводу лишения его полицейской защиты, финансируемой налогоплательщиками, что произошло, когда принц и его супруга отказались от своих рабочих королевских ролей в январе 2020 года.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Вскоре после этого герцог и герцогиня Сассекские переехали из Великобритании в Калифорнию со своим 4-летним сыном Арчи. А в июне 2021 года у них родилась дочь Лилибет.

Выступая во вторник в Королевском суде в Лондоне, судья Чемберлен объявил, что не даст Гарри разрешения добиваться судебного пересмотра решения о лишении его защиты со стороны полиции.

Решение было принято более чем через год после того, как 38-летний Гарри возбудил дело в сентябре 2021 года. "Герцог и герцогиня Сассекские лично финансируют частную охрану для своей семьи, однако эта служба безопасности не может воспроизвести необходимую защиту полиции, необходимую во время пребывания в Великобритании. В отсутствие такой защиты принц Гарри и его семья не могут вернуться в свой дом", — заявил тогда представитель Гарри.

Напомним, недавно принц и его жена едва ли не угодили в ДТП, скрываясь от папарацци в Нью-Йорке. Охрана Сассекских рассказала подробности этой беспокойной ночи.

Меган Маркл и принц Гарри в ту самую ночь в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

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