И тут не повезло: вещи сына королевы Елизаветы II доставили не в тот дом
Грузовики для переезда доставили вещи бывшего принца Эндрю не туда, куда следует, так как произошла путаница.
Бывший герцог Йоркский, ныне известный как Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, на прошлой неделе официально покинул свою многолетнюю резиденцию в Виндзоре, Ройал-Лодж. Временно он проживает в Вуд-Фарм, пока идет ремонт его постоянных апартаментов в Марш-Фарм, расположенных в поместье королевской семьи Сандрингем в Норфолке.
Однако, переезд бывшего принца сопровождался некоторыми трудностями.
Издание Daily Mail сообщило, что были замечены грузовики, направлявшиеся к ферме Марш. Позже они направились к ферме Вуд, где, как сообщается, выгрузили вещи.
Издание также сообщило, что Эндрю чувствует себя «одиноким и скучающим» в своем новом доме, где в последние дни также были замечены грузовики доставки Waitrose и Amazon.
Прошлой осенью король Чарльз III лишил своего брата королевских титулов и вынудил его покинуть поместье Роял Лодж на фоне возобновившейся критики его связей с осужденным за сексуальные преступления уже ныне покойным Джеффри Эпштейном. Эндрю переехал в частное поместье Сандрингем один, хотя в Роял Лодже жил со своей бывшей женой Сарой Фергюсон, которая временно выехала из Британии пока не утихнет скандал.
