И тут всех поводили за нос: Меган и Гарри скрыли от публики истинную дату своей помолвки

Официально о своей помолвке пара объявила 27 ноября 2017 года, спустя чуть больше года после того, как начала встречаться. Но на самом деле предложение принц Гарри своей тогдашней девушке Меган Маркл сделал раньше, сообщает express.

Как пишет в своей книге королевский эксперт Валентина Лоу "Придворные: скрытая сила за короной", пара была "тайно помолвлена" за четыре месяца до публичного объявления. Автор книги утверждает, что пара не хотела, чтобы люди знали об этом сразу после того, как они обручились. Однако утверждает, что все в Кенсингтонском дворце уже знали о важных новостях, прежде чем они были обнародованы несколько месяцев спустя.

В день официальной помолвки пара прогулялась по Кенсингтонскому саду и дала свое первое совместное интервью каналу BBC, в нем принц Гарри подробно рассказал, как сделал предложение Меган.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Автор книги пишет: "Это интервью было, по сути, большим запуском Меган". Существует также теория о том, что на самом деле Меган охотилась за принцем Гарри и прекрасно знала, кто он такой. А познакомила их общая подруга Миша Нону, дизайнер, которая впоследствии еще много раз мелькала в важные моменты в жизни герцогини Сассекской. В сентябре 2019-года Меган и Гарри прилетали на свадьбу Миши в Рим.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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