В блестящем мини и в компании мужа Сальмы Хайек: Брижит Макрон на Парижской неделе моды

68-летняя первая леди Франции выбрала для посещения модного показа наряд из люрекса.
Брижит Макрон можно увидеть не только на официальных мероприятиях и деловых встречах, но и на фэшн-мероприятиях.
Первая леди Франции посетила показ Модного дома Louis Vuitton, который прошел в рамках Парижской недели моды и закрыл ее.
Показ под названием Love Brings Love был посвящен памяти дизайнера Альбера Эльбаза, который умер в апреле этого года из-за осложнений коронавируса.
Госпожа Макрон появилась на фэшн-событии в сером коротком платье из люрекса и в таком же пальто с золотыми пуговицами.
Аутфит первая леди дополнила золотым клатчем. Ее пальцы украшали кольца – одно с бриллиантами, а второе – с сапфирами и бриллиантами.
Макрон, как всегда, сделала себе любимую укладку и макияж смоки-айс.
Компанию для фото Брижит составил муж Сальмы Хайек - Франсуа-Анри Пино. Интересно, почему на показ не пришла Сальма?
К слову, на показе также побывали Катрин Денев, Алисия Викандер и Ана де Армас.
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