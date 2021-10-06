В блестящем мини и в компании мужа Сальмы Хайек: Брижит Макрон на Парижской неделе моды

В блестящем мини и в компании мужа Сальмы Хайек: Брижит Макрон на Парижской неделе моды

68-летняя первая леди Франции выбрала для посещения модного показа наряд из люрекса.

Брижит Макрон можно увидеть не только на официальных мероприятиях и деловых встречах, но и на фэшн-мероприятиях.

Первая леди Франции посетила показ Модного дома Louis Vuitton, который прошел в рамках Парижской недели моды и закрыл ее.

Показ под названием Love Brings Love был посвящен памяти дизайнера Альбера Эльбаза, который умер в апреле этого года из-за осложнений коронавируса.

Госпожа Макрон появилась на фэшн-событии в сером коротком платье из люрекса и в таком же пальто с золотыми пуговицами.

Брижит Макрон / Getty Images

Аутфит первая леди дополнила золотым клатчем. Ее пальцы украшали кольца – одно с бриллиантами, а второе – с сапфирами и бриллиантами.

Макрон, как всегда, сделала себе любимую укладку и макияж смоки-айс.

Брижит Макрон и Франсуа-Анри Пино / Getty Images

Компанию для фото Брижит составил муж Сальмы Хайек - Франсуа-Анри Пино. Интересно, почему на показ не пришла Сальма?

К слову, на показе также побывали Катрин Денев, Алисия Викандер и Ана де Армас.

Ана де Армас, Алисия Викандер и Катрин Денев / Associated Press

Читайте также:

В жакете с атласными лацканами и золотыми пуговицами: Брижит Макрон с мужем сходила на выставку

В брючном костюме и ботильонах: Брижит Макрон на похоронах Бельмондо

Именинница дня: 55-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру в купальнике

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку