Принцесса Уэльская / © Getty Images

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44-летнюю принцессу Уэльскую во время поездки в Индию заметили с сумкой Small Hudson от DeMellier из насыщенной кожи шоколадного цвета во время поездки в метро Мумбаи вместе с принцем Уильямом.

Британские модные эксперты говорят, что ее шоколадно-коричневый цвет идеально подходит для зимы и является великолепной альтернативой классическому черному. Изготовленная из роскошной итальянской мелкозернистой кожи, сумка имеет структурированный силуэт, элегантную верхнюю ручку и характерную фурнитуру серебристого цвета, что придает ей такой стильный и дорогой вид.

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Сумка Small Hudson от DeMellier / © Getty Images

У сумки есть съемный плечевой ремень, который позволяет носить ее как в руке для более торжественных случаев, так и через плечо, когда вы выходите из дома. Но, принцесса Уэльская никогда не носила сумки такого фасона подобным образом.

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Принцесса Уэльская / © Getty Images

Напомним, ранее мы писали, какие модели выбирала Кейт Миддлтон, до того как стала принцессой.

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