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Идеальная для зимы: принцесса Уэльская вышла на публику со стильной сумкой
Жена британского принца Уильяма Уэльского часто выбирает для публичных выходов стильные сумки, идеально подходящие к ее образам.
44-летнюю принцессу Уэльскую во время поездки в Индию заметили с сумкой Small Hudson от DeMellier из насыщенной кожи шоколадного цвета во время поездки в метро Мумбаи вместе с принцем Уильямом.
Британские модные эксперты говорят, что ее шоколадно-коричневый цвет идеально подходит для зимы и является великолепной альтернативой классическому черному. Изготовленная из роскошной итальянской мелкозернистой кожи, сумка имеет структурированный силуэт, элегантную верхнюю ручку и характерную фурнитуру серебристого цвета, что придает ей такой стильный и дорогой вид.
У сумки есть съемный плечевой ремень, который позволяет носить ее как в руке для более торжественных случаев, так и через плечо, когда вы выходите из дома. Но, принцесса Уэльская никогда не носила сумки такого фасона подобным образом.
Напомним, ранее мы писали, какие модели выбирала Кейт Миддлтон, до того как стала принцессой.