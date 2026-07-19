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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

Идеальная сумка для лета: модный аксессуар, с которым принцесса Кейт приехала на Уимблдон

Изящно сшитая сумочка — один из самых функциональных предметов гардероба принцессы Уэльской Кэтрин.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

В минувшие выходные принцессу Уэльскую заметили на Уимблдоне с элегантной сумочкой Mini Holly от Tusting, что еще раз подтвердило поддержку британского семейного ателье по производству кожаных изделий.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Это далеко не первый раз, когда Кэтрин выбирает эту модель, она носила ее неоднократно с 2021 года – доказательство того, что по-настоящему качественная сумка никогда не выходит из моды.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Ранее, напомним, мы показывали, кто из королевских особ любит сумку Lady Dior.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
167
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