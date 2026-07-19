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Идеальная сумка для лета: модный аксессуар, с которым принцесса Кейт приехала на Уимблдон
Изящно сшитая сумочка — один из самых функциональных предметов гардероба принцессы Уэльской Кэтрин.
В минувшие выходные принцессу Уэльскую заметили на Уимблдоне с элегантной сумочкой Mini Holly от Tusting, что еще раз подтвердило поддержку британского семейного ателье по производству кожаных изделий.
Это далеко не первый раз, когда Кэтрин выбирает эту модель, она носила ее неоднократно с 2021 года – доказательство того, что по-настоящему качественная сумка никогда не выходит из моды.
Ранее, напомним, мы показывали, кто из королевских особ любит сумку Lady Dior.
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