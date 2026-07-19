Идеальная сумка для лета: модный аксессуар, с которым принцесса Кейт приехала на Уимблдон

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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В минувшие выходные принцессу Уэльскую заметили на Уимблдоне с элегантной сумочкой Mini Holly от Tusting, что еще раз подтвердило поддержку британского семейного ателье по производству кожаных изделий.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Это далеко не первый раз, когда Кэтрин выбирает эту модель, она носила ее неоднократно с 2021 года – доказательство того, что по-настоящему качественная сумка никогда не выходит из моды.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Ранее, напомним, мы показывали, кто из королевских особ любит сумку Lady Dior.

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