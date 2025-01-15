Идеально подобрала к образу: принцесса Кейт надела серьги любимого бренда

Принцесса Уэльская Кейт и ее стилисты всегда продумывают каждый образ до мелочей.

Мы уже показывали вам, какой аутфит выбрала Кэтрин для своего вчерашнего визита в больницу Royal Marsden Hospital, где в прошлом году проходила лечение от рака.

К образу принцесса подобрала серьги-кольца из смешанного металла от Missoma – одного из ее любимых ювелирных брендов.

Серьги называются Lucy Williams Entwine Small Hoop Earrings, их стоимость 89 фунтов стерлингов (около 4 500 тыс. грн), и представляют собой пару переплетенных золотых и серебряных колец, которые зеркально отображают ее золотое кольцо из валийского золота и кольцо из белого золота с сапфиром, которое Кэтрин носит взамен помолвочному.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Напомним, во время своего визита в госпиталь принцесса Уэльская сделала важное заявление, что сейчас находится в ремиссии и сосредоточена на своем здоровье. Курс лечения от рака Кейт завершила в сентябре 2024 року.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

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