Идеальный бежевый лук: красивая королева Матильда встретилась с украинцами в языковом центре

Ее Величество побывала на днях в языковом центре Bruxelles Formation, франкоязычного государственного профессионального учебного заведения в Брюсселе.

Там соискатели могут пройти языковые курсы французского как иностранного, нидерландского или английского языка. Королева посетила уроки французского и нидерландского языков, а затем пообщалась с украинками, проходящим курсы в центре.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда приехала на встречу в бежевом брючном костюме, состоящем из жакета и брюк-клеш со стрелками, под жакет надела пеструю блузку с платком на шее, обула нюдовые туфли-лодочки на каблуках и взяла с собой небольшую плоскую сумку тоже бежевого цвета. Образ свой Матильда дополнила серьгами-висюльками, браслетами, часами на запястье и кольцами, сделала традиционную прическу и легкий макияж.

Напомним, в прошлый выход королева Матильда появилась на публичном мероприятии в серьгах любимого бренда принцессы Кейт.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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