Идеальный черный: образ, в котором королеву Елизавету II видели редко

Королева Елизавета II была известна своей любовью к ярким образам. А вот в черных нарядах ее могли видеть исключительно на траурных мероприятиях.

В британской королевской семье есть такое правило: нельзя лететь в поездку и не взять с собой черное платье. Оно берется всегда на тот случай, если кто-то из родственников умрет, и тому, кто в поездке, нужно будет появиться на публике в соответствующем образе. С королевой такое произошло в Кении в 1953 году, когда она узнала о смерти своего отца короля Георга VI и выходила из самолета, вернувшись в Лондон, как раз в таком приготовленном черном наряде.

Королева Елизавета II вернулась в Лондон из Кении после смерти отца короля Георга VI / Фото: Associated Press

С тех пор носила черный цвет монарх редко. Одним из элегантных выходов в черном у нее был выход в 2005 году, когда Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, присутствовали на специальной службе в Сент-Поле в память о жертвах июльских взрывов 1 ноября 2005 года в Лондоне. На королеве в этот день был удлиненный жакет и юбка миди, на жакете была пришпилена бриллиантовая брошь в виде банта, Елизавета была в шляпе и с жемчужным колье.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

Также в черном Ее Величество была на похоронах своей матери Елизаветы Боуз-Лайон, сестры принцессы Маргарет, невестки принцессы Дианы и мужа принца Филиппа.

Королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Филипп на похоронах Елизаветы Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

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