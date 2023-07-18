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Идеальный голубой: королева Летиция впечатлила красивым луком на церемонии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Идеальный голубой: королева Летиция впечатлила красивым луком на церемонии

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королевская чета Испании посетила светское мероприятие в Мадриде.

Король Филипп VI и его красавица супруга королева Летиция побывали на церемонии вручения журналистских премий "Лука де Тена", "Мариано де Кавия" и "Минготе" 2023 года в ABC в Мадриде.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

50-летняя Летиция появилась на публике в элегантном голубом костюме, состоящем и шелкового топа без рукавов от Maksu Online и юбки длины миди от этого же бренда. Наряда королева сочетала с золотыми туфлями на каблуках Jimmy Choo на высоких шпильках и клатчем от Magrit.

У Летиции был макияж, волосы распущены и уложены, в ушах серьги-висюльки от Tous, а на пальце любимое кольцо от Coreterno. Королева выглядела великолепно в этот вечер. А ее супруг Филипп, который только что вернулся с Лондона, где посещал Уимблдонский теннисный турнир, надел черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
10
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