Идеальный летний аутфит: 77-летняя королева Сильвия в объективах фотографов

Члены шведской королевской семьи посетили праздничный концерт, организованный в честь дня рождения старшей дочери монаршей пары – принцессы Виктории.

14 июля кронпринцессе и первой наследнице трона исполнилось 44 года. Она вместе с мужем кронпринцем Даниэлем и двумя детьми – принцессой Эстель и принцем Оскаром, были запечатлены на общем семейном снимке, опубликованным королевским дворцом в Instagram.

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и их дети / Getty Images

Мама принцессы – 77-летняя королева Сильвия, и отец – 75-летний король Карл Густав, вместе с младшей дочерью принцессой Мадлен были запечатлены фотографами на руинах замка Боргхольм в Боргхольме, когда семья направлялась на праздничный концерт.

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Королева Сильвия появилась на публике в белой рубашке, удлиненном жакете с мелкими пуговицами и брюках клеш, которые отлично гармонировали с пудровыми балетками, у которых были красные круглые носы. В руках королева несла шляпу-козырек и очки от солнца, а под мышкой – маленький красный клатч. Легкий макияж на лице и красивая прическа завершали королевский образ.

Королева Сильвия и король Карл Густав / Getty Images

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