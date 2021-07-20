Идеальный образ для встречи: королева Летиция приехала во дворец в белом платье

Королева Летиция вся в рабочих делах и об отпуске пока не думает.

Ее Величество королева-консорт посетила сегодня встречу, посвященную воздействию на психическое здоровье во время пандемии, которая прошла во дворце Сарсуэла, в Мадриде.

48-летняя Летиция приехала на мероприятие в лаконичном летнем аутфите: белом платье с принтом, длинными рукавами и белым поясом на талии и с любимым кольцом от марки Karen Hallam на пальце, которое носит не снимая, так как это подарок ее дочерей. На лице у Летиции была защитная маска, а длинные волосы она распустила.

Королева Летиция / Getty Images

Во время встречи во дворце королева и другие участники процесса соблюдали социальную дистанцию и были в масках.

Ранее во дворце Эль-Пардо королева Летиция и король Филипп VI встретились с испанской олимпийской командой перед поездкой на Олимпийские игры 2021 года в Токио. В тот день Летиция блистала в красном платье миди с замком посередине, без рукавов и с боковыми карманами. К наряду подобрала красные остроносые туфли на каблуках с открытыми пятками, распустила волосы, сделала аккуратный макияж и надела маску.

Королева Летиция / Getty Images

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