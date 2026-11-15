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Идеальный осенний твид: Зара Тиндалл в клетчатом пальто покорила публику на скачках
Зара Тиндалл присутствовала на первом дне ноябрьских скачек на ипподроме Челтенхэм.
Зара Тиндалл посетила Countryside Day («День сельской местности») на ипподроме Cheltenham Racecourse и была запечатлена фотографами.
Для выхода в свет Зара выбрала структурированное пальто в клетку от бренда L'Agence. Модель с поясом, подчеркивающим талию, и традиционным британским твидовым узором в коричнево-бежевых тонах.
Под пальтом у дочери принцессы Анны было темное платье-водолазка, а обула она высокие кожаные сапоги на каблуках коричневого цвета от Fairfax & Favor. Элегантная маленькая шляпа-таблетка темного цвета, украшенная перьями, кожаные перчатки в тон обуви и лаконичные серьги в ушах завершали образ Зары Тиндалл. Она также носила кожаные перчатки, идеально подобранные под ее аутфит.
Ранее, напомним, мы показывали, как носить бордовый и темно-синий цвет осенью на примере стиля Зары Тиндалл.