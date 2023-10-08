Идеальный распорядок дня: как живет принцесса Уэльская Кейт

Несмотря на то, что принцесса Уэльская является членом одной из самых известных семей в мире, у нее очень знакомый распорядок дня, как и у других женщин. Разница лишь в том, что Кейт не нужно ходить на работу, которая занимает весь день.

Издание express разобралось с тем, какой же распорядок дня у принцессы Уэльской и чем он отличается или не отличается от обычных людей не членов королевской семьи.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Утро

Кейт обычно просыпается где-то между 6:30 и 7 утра, как и многие родители, раньше детей. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи просыпаются, чтобы отправиться в школу. Кейт готовит завтрак для троих детей и себе полезный коктейль, а после отвозит детей в школу. Затем Кейт часто совершает покупки сама, в сопровождении телохранителя, а вернувшись из магазинов, распаковывает покупки, прежде чем отправиться в спортзал.

Спортзал есть в доме Уэльских. Так что Кейт не нужно ездить куда-то отдельно на тренировки. Также в обязанностях принцессы выгуливать собаку, забирать детей из школы и готовить ужин.

Кейт и Уильям отводят детей в школу / Фото: Getty Images

Полдень

Во второй половине дня Кейт забирает троих детей со школы. Далее у Джорджа, Шарлотты и Луи свободное время для прогулки в саду, возможно какие-то кружки, на которых их, по всей видимости, тоже возит Кэтрин. Если дети гуляют дома она в это время готовит ужин.

Также часто в полдень Кейт и Уильям исполняют свои королевские обязанности, посещая различные мероприятия. Видимо в такие дни они прибегают к помощи няни. Если рабочих дел нет, Кейт также может встретиться с друзьями, поиграть в теннис или взять уроки у своего тренера во второй половине дня.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Вечер

Члены королевской семьи обычно ужинают в 18:00. Ужин, как мы уже знаем, принцесса часто готовит сама, правда не ясно, когда она успевает, если в это же время играет с детьми или встречается с друзьями. После ужина вся семья может посмотреть фильм или рассказывают друг другу о том, как прошел их день.

Интересно было бы узнать, какой распорядок дня у принца Уильяма, не так ли?

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что у этой пары есть трудности в браке, которые они скрывают.

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