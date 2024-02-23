Идеальный синий: королева Сильвия в стильном костюме встретилась с немецким политиком

80-летняя шведская королева вчера исполняла свои королевские обязанности в Стокгольме.
Королева Сильвия провела встречу в Стокгольмском дворце с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером.
Ее Величество была одета в темно-синий костюм, состоящий из короткого жакета и юбки прямого силуэта до колен. Под жакетом у Сильвии была блузка с бантом цвета слоновой кости.
Королева сделала укладку и макияж, надела жемчужные серьги и взяла с собой большую серую сумку. У Сильвии, как и всегда, был маникюр, а на пальце сверкало золотое кольцо.
А недавно Сильвия в монохромном аутфите приехала на выставку, которую посетила вместе со своим супругом королем Карлом Густавом.
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