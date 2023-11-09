Идеальный синий: кронпринцесса Метте-Марит приехала в Берлин в красивом луке

Наследный принц Хокон и наследная принцесса Метте-Марит посетили главный мемориал Берлинской стены в 34-ю годовщину падения Берлинской стены.

В Германии Их королевские Высочества находятся с 6 по 9 ноября и посетят Мюнхен, Гамбург и собственно Берлин, чтобы способствовать укреплению двусторонних отношений и тесному деловому сотрудничеству между Норвегией и Германией.

Кронпринцесса облачилась в этот день в длинное темно-синее пальто в тон которому подобрала брючный костюм. Белокурые волосы Метте-Марит были распущены, а на ее лице был едва заметный макияж. Ее супруг тоже был в пальто синего цвета, с клетчатым шарфом на шее и обут в черные туфли.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый выход принцесса Метте-Марит выходила на красную дорожку в цветочном платье, когда посещала церемонию вручения премий Северного совета в Оперном театре Осло.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

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