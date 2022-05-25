Идет на поправку и тоже хочет на марку от "Укрпочты": новые фото кошки Шафы из Бородянки

Идет на поправку и тоже хочет на марку от "Укрпочты": новые фото кошки Шафы из Бородянки

За историей спасения кошки следила вся Украина. Шафа стала всенародной любимицей и уже воссоединилась со своей настоящей хозяйкой.

Кошка Шафа, ставшая символом несокрушимости украинского народа, прожила больше двух месяцев в разрушенной многоэтажке в Бородянке на 7-м этаже. Без воды, пищи и возможности выбраться. На помощь животному пришли бойцы ГСЧС и волонтеры из "Зоопатруля".

Некоторое время кошка жила в барокамере из-за проблем с легкими. Сейчас же Шафа идет на поправку и уже воссоединилась со своей настоящей хозяйкой.

Активисты из организации "ЗооПатруль" завели кошке Instagram, где можно найти много новых фотографий известного животного. На последних из них Шафа запечатлена у себя дома. Судя по снимкам, чувствует себя она отлично.

"Укрпочта, а можно и со мной марку", - гласит подпись под одной из фотографий. Кошке тоже хочется повторить успех пса-сапера Патрона, изображение которого скоро появится на почтовых марках.

Как волонтеры, рискуя собственными жизнями, спасли кошку в Бородянке

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