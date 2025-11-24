- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 186
- Время на прочтение
- 2 мин
Идет по стопам Меган и Гарри: невестка короля Чарльза готова «продать свои откровения» за кругленькую сумму
Экс-жена бывшего принца Эндрю — Сара Фергюсон, известная в народе, как Ферги или, как бывшая герцогиня Йоркская, «рассматривает шестизначные предложения» за откровенное интервью после того, как она осталась за дверью Королевской Лоджи.
Чиновники королевского дворца опасаются, что 66-летняя Сара может выйти из себя после того, как ее отстранили от королевской семьи и рассказать публично свою версию происходящих событий.
Источник сообщил изданию The Sun, что члены королевской семьи, вероятно, обеспокоены перспективой того, что мисс Фергюсон выйдет из-под контроля, «но они мало что могут сделать, чтобы ее остановить».
Возможно, она снова встретится с Опрой Уинфри, которая уже брала у нее интервью.
«Существует опасность того, что она выйдет из себя и скажет вещи, которые могут поставить в неловкое положение короля Чарльза и королеву Камиллу или других членов семьи».
Известно, что «серьезные» заявки на интервью уже подали американские каналы, а также ведутся переговоры с сетями в странах Персидского залива и Великобритании.
«У Эндрю уже были возможности рассказать свою историю. Теперь пришло время Ферги», — говорит один из источников.
Инсайдер далее заявил, что Сара Фергюсон получила предложения «со всего мира» и теперь «очень тщательно все обдумывает».
Мать принцесс Беатрис и Евгении знала, что телевизионное интервью будет иметь решающее значение для спасения ее репутации и что оно даст ей возможность «высказать то, что она ничего не знала» об Эпштейне и о том, чем занимаются его сообщники.
Эта история напоминает историю Меган Маркл и принца Гарри, которые со скандалом ушли из королевской семьи в 2020 году и в 2021-м дали громкое интервью Опре Уинфри.
Напомним, в прошлом месяце Сара Фергюсон лишилась титула герцогини Йоркской, когда король Чарльз лишил титулов своего брата Эндрю. Также от сотрудничества с Ферги отказалось множество организаций, которые она ранее патронировала, а выпуск ее книги теперь завис в воздухе.