Идет по стопам Меган и Гарри: невестка короля Чарльза готова «продать свои откровения» за кругленькую сумму

Сара Фергюсон / © Reuters

Чиновники королевского дворца опасаются, что 66-летняя Сара может выйти из себя после того, как ее отстранили от королевской семьи и рассказать публично свою версию происходящих событий.

Источник сообщил изданию The Sun, что члены королевской семьи, вероятно, обеспокоены перспективой того, что мисс Фергюсон выйдет из-под контроля, «но они мало что могут сделать, чтобы ее остановить».

Сара Фергюсон / © Associated Press

Возможно, она снова встретится с Опрой Уинфри, которая уже брала у нее интервью.

«Существует опасность того, что она выйдет из себя и скажет вещи, которые могут поставить в неловкое положение короля Чарльза и королеву Камиллу или других членов семьи».

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Известно, что «серьезные» заявки на интервью уже подали американские каналы, а также ведутся переговоры с сетями в странах Персидского залива и Великобритании.

«У Эндрю уже были возможности рассказать свою историю. Теперь пришло время Ферги», — говорит один из источников.

Инсайдер далее заявил, что Сара Фергюсон получила предложения «со всего мира» и теперь «очень тщательно все обдумывает».

Сара Фергюсон / © Associated Press

Мать принцесс Беатрис и Евгении знала, что телевизионное интервью будет иметь решающее значение для спасения ее репутации и что оно даст ей возможность «высказать то, что она ничего не знала» об Эпштейне и о том, чем занимаются его сообщники.

Эта история напоминает историю Меган Маркл и принца Гарри, которые со скандалом ушли из королевской семьи в 2020 году и в 2021-м дали громкое интервью Опре Уинфри.

Принц Гарри и Меган на интервью у Опры Уинфри / © Getty Images

Напомним, в прошлом месяце Сара Фергюсон лишилась титула герцогини Йоркской, когда король Чарльз лишил титулов своего брата Эндрю. Также от сотрудничества с Ферги отказалось множество организаций, которые она ранее патронировала, а выпуск ее книги теперь завис в воздухе.