Идет по стопам отца и бабушки-королевы: принц Кристиан объявил о планах на будущее

Наследный принц Дании Кристиан в этом году закончил школу и отправится в свою первую самостоятельную поездку за границу, где проведет четыре месяца.

Королевский дом Дании объявил 30 августа, что будущий 18-летний король отправится в Восточную Африку с "длительным визитом", который продлится с 4 сентября по декабрь. Там принц Кристиан "будет участвовать в повседневной работе двух ферм, что, помимо прочего, будет включать в себя выполнение практических и административных задач, а также даст наследному принцу представление о местной охране природы".

Король Фредерик, принц Кристиан и королева Мэри / Фото: Getty Images

Королевский дом объявил, что наследный принц Кристиан следует "давней традиции, согласно которой наследники престола в юности отправляются на длительные пребывания за границу и имеют возможность развиваться и познавать мир".

Король Фредерик, отец Кристиана, вступивший на престол в начале этого года, путешествовал в Монголию в 1986 году, а также работал на винограднике в Калифорнии в 1989 году. Аналогичным образом, королева Маргрете, бабушка Кристиана, отрекшаяся от престола в начале этого года, путешествовала по Восточной и Южной Америке в 1960-х годах.

Два месяца назад Кристиан отпраздновал окончание средней школы в датской гимназии Ордруп.

Король Фредерик, королева Мэри и их старший сын - наследный принц Кристиан / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Для членов монарших семей это добрая традиция, провести несколько месяцев или лет за границей, а не сразу же поступать в университет. К примеру, после того, как принц Уильям Уэльский закончил обучение в Итоне и до того, как он начал учиться в Университете Сент-Эндрюс, он работал волонтером в экологических проектах в Чили и посещал страны Африки.

Напомним, вчера мы рассказывали, где учились и как выглядели Кейт, Уильям, король Чарльз и Елизавета II в юности во время учебы в университетах.

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