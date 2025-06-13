Идет по стопам отца: что известно о новом обучении испанской принцессы Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

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Пока принцесса Леонор находится во дворце Сарсуэла после возвращения с учебного корабля «Хуан Себастьян де Элькано», она готовится к посадке на фрегат «Блас де Лесо», которая состоится 14 июня. Это будет следующий этап ее второго года обучения, который привел ее из Военно-морской академии в Марине в открытое море.

Король Филипп VI готовит военное будущее для своей старшей дочери и будущей королевы Испании.

Король Филипп VI, принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Ее приверженность военной подготовке остается непоколебимой, а график продолжает пополняться новыми впечатлениями, которые подготовят ее к будущим обязанностям, пишет royalfamily.news. С самого начала этого этапа связь между отцом и дочерью была очевидна. Филипп сопровождал Леонор в решающие моменты, давая ей советы и поощряя ее наслаждаться каждым этапом ее военной подготовки.

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Фрегат «Блас де Лесо» станет ее домом на двадцать дней, где принцессе Леонор предстоит пройти новые маневры и испытания.

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Напомним, в августе члены королевской семьи обычно проводят отпуск в Пальма-де-Майорке.