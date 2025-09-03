Идет по стопам сестер: принцесса Ариана приняла ожидаемое решение в отношении своей учебы

Принцесса Ариана / © Getty Images

Реклама

В прошлые выходные девушка вместе с родителями и своими старшими сестрами — принцессой Катариной-Амалией и принцессой Алексией — посещали Гран-при Нидерландов перед возвращением к учебе в новом учебном году.

Стало известно, что принцесса Ариана решила взять академический отпуск, в течение которого планирует путешествовать, прежде чем продолжить обучение. Таким образом, она пойдет по стопам своих старших сестер, пишет журнал Hello!

Принцесса Ариана / © Getty Images

Напомним, после окончания учебы в Соргвлиете Катарина-Амалия проходила стажировку в Фонде Оранж и работала волонтером в других организациях, с тех пор она окончила трехгодичный курс по направлению «Политика, психология, право и экономика» в Амстердамском университете. Будущая королева Нидерландов начнет обучение по специальности «Нидерландское право» в том же университете позже в этом месяце.

Реклама

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

А принцесса Алексия окончила колледж UWC Atlantic в Уэльсе в 2023 году, прежде чем взять академический отпуск. Чем именно она занималась в тот год, неизвестно. В сентябре 2024 года Алексия поступила в Университетский колледж Лондона (UCL), где она учится на инженерном факультете по специальности «Гражданское строительство».

Принцесса Алексия / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, где будут учиться другие европейские принцы и принцессы.