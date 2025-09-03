- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Идет по стопам сестер: принцесса Ариана приняла ожидаемое решение в отношении своей учебы
Младшая дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы — 18-летняя принцесса Ариана — в мае окончила Объединенный всемирный колледж Адриатики в Италии и стало известно, где продолжится ее обучение.
В прошлые выходные девушка вместе с родителями и своими старшими сестрами — принцессой Катариной-Амалией и принцессой Алексией — посещали Гран-при Нидерландов перед возвращением к учебе в новом учебном году.
Стало известно, что принцесса Ариана решила взять академический отпуск, в течение которого планирует путешествовать, прежде чем продолжить обучение. Таким образом, она пойдет по стопам своих старших сестер, пишет журнал Hello!
Напомним, после окончания учебы в Соргвлиете Катарина-Амалия проходила стажировку в Фонде Оранж и работала волонтером в других организациях, с тех пор она окончила трехгодичный курс по направлению «Политика, психология, право и экономика» в Амстердамском университете. Будущая королева Нидерландов начнет обучение по специальности «Нидерландское право» в том же университете позже в этом месяце.
А принцесса Алексия окончила колледж UWC Atlantic в Уэльсе в 2023 году, прежде чем взять академический отпуск. Чем именно она занималась в тот год, неизвестно. В сентябре 2024 года Алексия поступила в Университетский колледж Лондона (UCL), где она учится на инженерном факультете по специальности «Гражданское строительство».
Напомним, ранее мы рассказывали, где будут учиться другие европейские принцы и принцессы.